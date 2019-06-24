«Калашников» с августа выпустит в продажу гражданскую версию АК-12

Концерн «Калашников» представил карабин АК-TR3, это гражданская версия автоматов АК-12 и АК-15. Карабин, как и военная версия, будет выпускаться в двух калибрах — 5,45 мм и 7,62 мм.

«Калашников», входящий в Госкорпорацию «Ростех», начинает с этой новинки продвижение на рынок гражданского стрелкового оружия. В конструкции АК-TR3 сохранены основные элементы боевого образца. Купить карабин сможет любой гражданин, имеющий лицензию на нарезное оружие.

Отличие гражданской версии от боевого АК-12 в том, что в нем нет автоматического режима огня. Карабин комплектуется магазинами с окнами визуального контроля количества патронов. Четырехпозиционный приклад позволяет регулировать длину оружия.

Также концерн «Калашников» сообщил, что на своем сайте начинает продажи списанной учебной версии автомата АК-12 СУ. В этом году будет выпущено 2 тыс. изделий, предназначенных для использования в исторических реконструциях, театральных постановках и на съемках фильмов. Также они могут заинтересовать коллекционеров. Рекомендованная цена на учебный АК-12 — 19,9 тыс. рублей. Все образцы производятся из компонентов списанного боевого оружия. У них сохранена подвижность всех частей, но это массо-габаритные макеты (ММГ), то есть из них нельзя стрелять и переделать обратно в боевое оружие не получится.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в российскую армию скоро поступит гиперзвуковое и лазерное оружие.