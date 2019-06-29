Прокуратура взялась за нерабочий лифт в Тосно

Лифт должен быть запущен в октябре 2018 года. Фото: Pixabay

Лифт должен быть запущен в октябре 2018 года. Фото: Pixabay

В одном из многоквартирных жилых домов в городе Тосно в Ленинградской области лифт должен был быть запущен еще осенью прошлого года.

Однако лифт до сих пор находится в нерабочем состоянии. В связи с этим данным вопросом заинтересовалась местная прокуратура, передает издание «Тосненские Ведомости».

Отмечается, что ответственным за воспаление работ является компания ОАО «Щербинский лифтостроительный завод». Прокуратура Тосно организовала проверку, в результате которой было выявлено, что в выполнении капительного ремонта присутствуют нарушения.

При этом, нарушения обнаружены не только со стороны компании, но и со стороны НО. По документам, лифт должен быть запущен 29 октября 2018 года. Ответственным за это названа компания ОАО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области». Прокуратура контролирует устранение нарушений.

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