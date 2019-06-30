Выпускница “Фабрики звезд” Анастасия Пиходько решила баллотироваться в Верховную раду

Когда-то певица выступала за Россию на музыкальном конкурсе “Евровидение”.

Временно безработная, не судимая, беспартийная, с высшим образованием и проживающая в селе Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области — говорится в сведениях о кандидате. Анастасия Приходько — певица и участница “Евровидения” от России планирует баллотироваться в Верховную раду Украины от партии “Батькивщина” в избирательном округе в Виннице. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на данные ЦИК Украины.

Певице сейчас 32 года. В 2014 году она заняла активную антироссийскую позицию, а в этом году высказала сожаление, что когда-то выступала за Россию на конкурсе. Тогда она заняла 11 место.

Напомним, что досрочные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Зеленский попросил отпустить украинских моряков на русском языке.