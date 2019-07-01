В Красногвардейском районе к 1 сентября откроется новая школа

С 1 сентября начнется учебный процесс. Фото: www.gov.spb.ru
С 1 сентября начнется учебный процесс. Фото: www.gov.spb.ru

Новая школа находится на территории жилого комплекса «ЗимаЛето» в доме 9, корпус 5, строение 1 по проспекту Энергетиков в Красногвардейском районе.

На сайте администрации Санкт-Петербурга сообщается, что застройщик ООО «Потенциал» получил в Службе Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга разрешение на ввод в эксплуатацию нового общеобразовательного учреждения на 450 человек.

С началом нового учебного года в школе будет проходить учебный процесс. Здание оборудовано двумя плавательными бассейнами, кабинетами для творчества. На территории школа расположена большая спортивная зона с футбольным полем.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал посмотреть на обновленную станцию петербургского метрополитена «Академическая».

красногвардейский район новая школа открытие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Микрозаймы становятся невыгоднее — для микрофинансовых организаций
Рекламы в Wi-Fi метрополитена станет меньше
В Петербурге открывается фестиваль паблик-арта «Дворы Капеллы»
Продажи кондиционеров в Петербурге выросли на 44%
СК ведет проверку по факту гибели рабочего на трассе «Сортавала»
Многодетным семьям понадобится больше документов для льготной парковки
В Красногвардейском районе к 1 сентября откроется новая школа
Письмо о бомбе у ИКМО “Екатерингофский” пришло на почту ФСБ