В Красногвардейском районе к 1 сентября откроется новая школа

Новая школа находится на территории жилого комплекса «ЗимаЛето» в доме 9, корпус 5, строение 1 по проспекту Энергетиков в Красногвардейском районе.

На сайте администрации Санкт-Петербурга сообщается, что застройщик ООО «Потенциал» получил в Службе Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга разрешение на ввод в эксплуатацию нового общеобразовательного учреждения на 450 человек.

С началом нового учебного года в школе будет проходить учебный процесс. Здание оборудовано двумя плавательными бассейнами, кабинетами для творчества. На территории школа расположена большая спортивная зона с футбольным полем.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал посмотреть на обновленную станцию петербургского метрополитена «Академическая».