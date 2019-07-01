Очевидцы: хозяин квартиры на Подвойского погиб при пожаре

Пожар начался из-за короткого замыкания, а петербуржец якобы отравился угарным газом.

Житель Санкт-Петербурга погиб при пожаре на улице Подвойского в ночь на понедельник 1 июля, сообщили очевидцы в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” 1 июля. В ГУ МЧС Петербурга эти данные пока не подтвердили.

Свидетели сообщили, что пожар произошел около 3 часов ночи в Невском административном районе Петербурга. Хозяин квартиры якобы отравился угарным газом. В сводке происшествий МЧС Петербурга нет данных о пожаре на востоке города 1 июля.

Очевидцы выложили в сеть фотографии из обгоревшей квартиры. Предположительно, пожар произошел из-за короткого замыкания.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что спасатели МЧС уточняют данные о пострадавших в пожаре на 7-й Красноармейской.