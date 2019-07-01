Очевидцы: хозяин квартиры на Подвойского погиб при пожаре

Пожар произошел около 3 часов ночи. Фото: https://vk.com/spb_today
Пожар произошел около 3 часов ночи. Фото: https://vk.com/spb_today

Пожар начался из-за короткого замыкания, а петербуржец якобы отравился угарным газом.

Житель Санкт-Петербурга погиб при пожаре на улице Подвойского в ночь на понедельник 1 июля, сообщили очевидцы в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” 1 июля. В ГУ МЧС Петербурга эти данные пока не подтвердили.

Свидетели сообщили, что пожар произошел около 3 часов ночи в Невском административном районе Петербурга. Хозяин квартиры якобы отравился угарным газом. В сводке происшествий МЧС Петербурга нет данных о пожаре на востоке города 1 июля.

Очевидцы выложили в сеть фотографии из обгоревшей квартиры. Предположительно, пожар произошел из-за короткого замыкания.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что спасатели МЧС уточняют данные о пострадавших в пожаре на 7-й Красноармейской.

веселый поселок гибель мчс невский район очевидцы пожар социальные сети угарный газ
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге откроют школу и садик к 2022 году
Беглов одобрил появление биноклей на Васильевском острове
Кержаков заявил, что поле на «Петровском» сгнило
Более 70% жителей Москвы и Петербурга ходят в театры
Большинство россиян смотрят телевизор и не читают книги
В Петербурге эвакуировали налоговую
Очевидцы: хозяин квартиры на Подвойского погиб при пожаре
Дело о мошенничестве на 20 млн рублей передано в суд