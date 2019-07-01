Ночью на 7-ой Красноармейской улице горела квартира

Данные о пострадавших в результате пожара сейчас уточняются.

В ночь с воскресенья на понедельник на Красноармейской улице пожарные тушили квартиру, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 1 июля. В пятиэтажном доме загорелась одна из комнат.

В дежурной части получили сообщение о пожаре в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга около 23 часов. На место происшествия направили четыре машины: пожар начался в доме 1 на 7-ой Красноармейской.

Огонь потушили к 00:17. Спасатели передают, что в результате пожара выгорела выгорела комната площадью в 12 м2. Точных данных о пострадавших сейчас нет — и в ГУ МЧС Петербурга передают, что уточняют информацию по этому вопросу. К тушению привлекли 17 пожарных Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что спасатели МЧС вытащили девушку из окна на Московском проспекте Петербурга.