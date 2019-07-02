Маркизио ответил на нападки фанатов

Футболист прокомментировал слова людей о том, что он мало уделял времени тренировкам.

Свои мнением экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поделился с порталом «Спорт-Экспресс». Он рассказал, что часть людей иногда говорили ему, что он слишком часто ходит по музеям и кофейням, вместо того, чтобы уделять время футболу. Маркизио отметил, что таких претензий было немного, но он все-таки решил на них отреагировать. Дело в том, считает игрок, что Санкт-Петербург слишком красивый город, поэтому невозможно жить в нем и никуда не выходить.

«И почему бы в свое свободное время мне не пойти с семьей в музей? Или прогуляться по городу?»,

— задался он риторическими вопросами.

Также Маркизио подчеркнул, что он всегда выкладывался на тренировках по полной, так что культурный досуг не мешал ему.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Маркизио, ушедший из «Зенита», ищет команду. В итальянской прессе обсуждается возвращение Маркизио в «Ювентус», с которым его жизнь была связана четверть века.