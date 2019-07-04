Рост промышленного производства в Петербурге выше средних показателей по России

Вчера, 3 июля, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил НПК «Северная заря».

Беглов обсудил с сотрудниками предприятия успехи в промышленной отрасли Санкт-Петербурга. За 2019 год в период с января по май индекс промышленного производства в Северной столице составил 104,8%. При этом, средний показатель по России — 102,4%.

Глава города подчеркнул, что столь высокие показатели являются заслугой вклада обрабатывающих и машиностроительных предприятий Петербурга. Он отметил, что успеху способствует труд высококвалифицированных сотрудников.

На НПК «Северная заря» производятся элементы радиоэлектронной аппаратуры. Беглов ознакомился с продукцией предприятия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов выпил чай с сотрудниками ГИБДД и обсудил проблемы.