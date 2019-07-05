Из дачного дома в Ленобласти вынесли электроинструмент

Дачница обнаружила пропажу, вернувшись в Ямки в конце недели.
Полицейские ищут вора, который вынес из дачного дома в деревне Ямки электроинструменты, сообщили Gazeta.SPb в главке МВД Петербурга и Ленобласти 5 июля.
Жительница Ленобасти обратилась в полицию в четверг 4 июля. Она рассказала, что неизвестный проник в дом и утащил разные вещи и инструменты. Когда именно вор пробрался в дом — пока неясно: дачницы не было на участке с вечера понедельника 1 июля.
Женщина оценила нанесенный урон в 37 тысяч рублей. Полиция Волосовского района Ленинградской области уже начала поиск злоумышленника. Возбуждено уголовное дело о краже.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге мошенник уговорил женщину вложить деньги в его бизнес через сайт знакомств.