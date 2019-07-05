Из дачного дома в Ленобласти вынесли электроинструмент

Ущерб оценили в 37 тысяч рублей. Фото: pixabay.com
Ущерб оценили в 37 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Дачница обнаружила пропажу, вернувшись в Ямки в конце недели.

Полицейские ищут вора, который вынес из дачного дома в деревне Ямки электроинструменты, сообщили Gazeta.SPb в главке МВД Петербурга и Ленобласти 5 июля.

Жительница Ленобасти обратилась в полицию в четверг 4 июля. Она рассказала, что неизвестный проник в дом и утащил разные вещи и инструменты. Когда именно вор пробрался в дом — пока неясно: дачницы не было на участке с вечера понедельника 1 июля.

Женщина оценила нанесенный урон в 37 тысяч рублей. Полиция Волосовского района Ленинградской области уже начала поиск злоумышленника. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге мошенник уговорил женщину вложить деньги в его бизнес через сайт знакомств.

дача инструменты кража ленобласть ямки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Съезд с КАД на Красносельское шоссе перекроют на пять дней
Как будет развиваться в Ленобласти детская медицина
Поцелуев мост в Петербурге вошел в топ-3 мест для свиданий в День поцелуя
Петербуржец купил поддельные деньги через Даркнет
Neste продает «Татнефти» свой розничный бизнес в России
Смольный купит у Дальпитерстроя 153 квартиры для нуждающихся
Молодых мигрантов задержали за февральское ограбление на Испытателей
Дело о смертельном ДТП на Невском идет в суд спустя полгода