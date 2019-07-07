Ребенка привязали к столбу в селе под Ярославлем за побеги

Пятилетний мальчик из многодетной семьи якобы страдает от гиперактивности.

Полиция приехала в село Юрьевское после сообщения о привязанном к столбу пятилетнем ребенке. Мальчика госпитализировали.

Ребенок воспитывается в многодетной семье, сообщил представитель УМВД Ярославкой области 7 июля. Опекуна мальчика воспитывают восемь детей: один является для них родным, одного усыновили, а еще шесть взяли под опеку. Детей пришлось отправить в центр реабилитации на время проведения проверки правоохранительными органами. Семья создала отличные условия для детей, подчеркнула представитель.

Детский омбудсмен региона Михаил Крупин добавил, что семья приехала в село под Ярославлем из Московской области. Причины переезда не уточняются.

Ребенок якобы страдает гиперактивностью — это стало причиной, по которой опекуны решили его привязать, сообщает Telegram-канал Baza. Пятилетний мальчик сбегал из дома и попрошайничал.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурга женщина купила ребенку пирожок с опарышами.