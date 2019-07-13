Кремль задумал реформу, чтобы сохранить Путина у власти

В Кремле обсуждается возможность изменить законодательство с целью сохранить у власти Владимира Путина после окончания его президентского срока.

В соответствии с Конституцией последний президентский срок Владимира Путина окончится в 2024 году. И хотя сам Путин никак не намекал на свои планы, его помощники и советники размышляют об изменении избирательных правил, сообщают источники Bloomberg. Чтобы Госдума одобрила поправки в Конституцию, позволяющие Путину сохранить власть, в парламенте нужно обеспечить сохранение большинства за «Единой Россией». Однако рейтинг «партии власти» упал до 13-летнего минимума, и единороссы терпели поражения на последних региональных выборах.

Поэтому Кремль рассматривает вопрос о сокращении в Госдуме доли депутатов, избранных по партийным спискам, с 50% до 25%, рассказали два источника, знакомых с подготовкой парламентской реформы. Остальные две трети депутатов будут избираться по одномандатным округам, где они будут формально числиться независимыми и таким образом смогут избежать пятна на репутации, которым многие избиратели считают членство в «Единой России».

Изменения планируется ввести с парламентских выборов в 2021 году, что даст Путину полный контроль над новым законодательным органом за 3 года до окончания его полномочий. Сохранение сильного влияния на парламент расширит возможности Путина для маневра, пишет Bloomberg. Например, он может стать главой правящей партии и премьер-министром с расширенными полномочиями, в то время как власть президента РФ будет ослаблена.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин отправит Развожаева в Севастополь на замену Овсянникову