В деревне Ручьи построят мастерскую ижорских ремесел

Первый камень положен в основу гончарной мастерской. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Первый камень положен в основу гончарной мастерской. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

В парке Ижорского музея сегодня установлен закладной камень, где появится гончарная мастерская «Сойка».

Традиционный областной праздник ижорской культуры «Гостеприимный этот край» прошел в Кингисеппском районе. В этом году он посвящен Году языков коренных народов России и Году театра.

На празднике выступили народные творческие коллективы, работала лавка финно-угорских этнокостюмов, ремесленники из числа коренной малочисленной народности ижор представили глиняную посуду, игрушки-свистульки, тканые половики и другие традиционные предметы быта.

Зрители могли попробовать свои силы на мастер-классах, где мастера обучали делать горшки на гончарном круге, плести изделия из бумажной лозы, ковать железо и изготавливать традиционные ингерманландские куклы.

Традиционный народный театр «Кагракару» устроил для детей игры, конкурсы и викторины. На празднике работал «народный кинозал», где демонстрировали документальные сюжеты о культуре и истории ижорского края.

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