За боевую подготовку ответит Евкуров

Герой России Юнус-Бек_Евкуров с 8 июля занял пост заместителя министра обороны РФ. Фото: wikimedia.org
Герой России Юнус-Бек_Евкуров с 8 июля занял пост заместителя министра обороны РФ. Фото: wikimedia.org

Экс-глава Ингушетии Евкуров, неделю назад назначенный замом Шойгу, будет курировать боевую подготовку и службу безопасности полетов авиации.

Минобороны сообщает, что в подчинении генерал-лейтенанта Юнус-Бека Евкурова будут находиться Главное управление боевой подготовки и Служба безопасности полетов авиации ВС РФ. Бывшему главе Республики Ингушетия 55 лет, он окончил Рязанское училище ВДВ и две военных академии — им. Фрунзе и Генштаба ВС. В 2004–2008 годах он служил главой разведки, замначштаба Приволжско-Уральского военного округа. Участвовал в операциях против террористов на Северном Кавказе.

В 1999 году, когда Североатлантический альянс бомбил Югославию, Юнус-Бек Евкуров входил в состав российской воздушно-десантной бригады, которая была частью группы международных миротворческих сил. Будучи майором ГРУ Генштаба, участвовал в спецоперации по взятию под контроль международного аэропорта Слатина близ Приштины. Осенью 2008 года Евкуров возглавил Республику Ингушетия и находился на этом посту до 26 июня 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Евкуров станет заместителем Шойгу

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