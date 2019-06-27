Возможно Евкуров станет заместителем Шойгу

Юнус-Бек Евкуров. Фото: ru.wikipedia.org
Юнус-Бек Евкуров. Фото: ru.wikipedia.org

Недавно Юнус-Бек Евкуров заявил о решении оставить пост главы Республики Ингушетия. Вчера, 26 июня, президент России Владимир Путин принял его отставку.

Сам Евкуров говорил о том, что пока не знает свою будущую должность, а на встрече с президентом он отметил, что готов выполнять задачи «в любом секторе», передает РБК.

Однако, по предварительной информации, Юнус-Бек Евкуров вступит на должность заместителя министра обороны Сергея Шойгу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники из приближенного окружения Евкурова.

Причиной своего ухода с поста главы Ингушетии Евкуров называет отсутствие единства среди народа его родной республики. При этом, в Кремле таким решением удивлены не были.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что канцлеру Германии Ангеле Меркель вновь стало плохо на официальной встрече в президентом.

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