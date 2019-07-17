На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его команды

Петр Порошенко. Фото: Twitter
Петр Порошенко. Фото: Twitter

Против экс-президента Украины Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц Государственное бюро расследований Украины возбудило 11 уголовных дел.

Директор бюро Роман труба сообщил на брифинге, что 17 июля экс-президента вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов на сумму $300 млн, полученных при продаже завода «Кузня на Рыбальском». Однако Порошенко не явился в указанную дату на допрос, поэтому ему отправят еще одну повестку.

Ранее Порошенко стал фигурантом нескольких уголовных дел. В числе которых дело о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в «Центрэнерго», также присутствует дело о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, дело о фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году, дело о захвате власти и другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко.

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