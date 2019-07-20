Ученые изучают появление зомби-муравьев

Американские ученые провели исследование и выяснили, что грибок способен превращать насекомых не только в своих марионеток, но и в зомби.

Выяснилось, что тела муравьев захватывает гриб из рода кордицепс, при этом «обходя» мозг. Споры гриба кордицепс прикрепляются к муравью и прорастают, распространяясь через тело насекомого усами, называемыми мицелий. Кордицепс, по сути, превращает своего носителя в зомби, заставляя муравья сжимать челюсти вокруг листа или ветки. После чего гриб медленно пожирает муравья, прорастая через его голову. Затем наросты на концах мицелия лопаются и выпускают в воздух еще больше спор. Этот процесс обычно занимает от четырех дней до двух недель.

Энтомолог из Университета Пенсильвании Дэвид Хьюз долгое время изучал «отношения» между муравьями плотниками и их паразитическим партнером Ophiocordyceps unatellis, чтобы больше узнать о том, как грибок контролирует своего носителя. В ходе эксперимента было выяснено, что клетки гриба проникают в тело муравья, не затрагивая его мозг.

Более того, клетки кордицепса могут образовывать сложную, взаимосвязанную трехмерную сеть, которая позволяет им общаться друг с другом и обмениваться питательными веществами.

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