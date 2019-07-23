В Ленобласти горят торфяные болота

Пока что пожарные потушили три пожара. Фото: lenobl.ru

Пока что пожарные потушили три пожара. Фото: lenobl.ru

Пока что с начала сезона площадь пожаров составила на 74% меньше, чем в 2018 году.

В Ленинградской области с начала пожароопасного сезона потушили три торфяных пожара. Площадь возгорания составила около 0,6 га — около 6 тысяч м2.

Спасатели Ленобласти держат ситуацию под контролем: возгорания потушили в день возникновения, сообщили Gazeta.SPb в администрации Ленобласти 23 июля. Пока что площадь пожаров на болотах Ленобласти в 2019 году на 74% меньше, чем в 2018 году, но сезон еще далек от завершения. Пожары готовы тушить 4,5 тысячи спасателей МЧС, сотрудников “Ленобллес” и “Леноблпожспас”. Подготовлено 23 тысячи средств пожаротушения.

В Ленобласти работают 11 предприятий по добыче торфа, площадь мест добычи составляет 1,68 тысяч га.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге ночью массово горели машины.