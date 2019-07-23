Ночью в Петербурге массово горели автомобили

На происшествия выезжали по два экипажа и восемь человек. Фото: pixabay.com

На происшествия выезжали по два экипажа и восемь человек. Фото: pixabay.com

Причины не уточняются, но МЧС оставил показатель пожароопасности на 2-ом классе.

Несколько автомобилей сгорели за ночь в Санкт-Петербурге. В прогнозе МЧС на вторник 24 июля показатель пожароопасности составляет 2-ой класс (не очень высокий).

В Красносельском районе Петербурга на ул. Свободы сгорели сразу три грузовика Volvo. О пожаре узнали в 23:30, но потушить его удалось лишь к часу ночи, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 23 июля.

После этого в Кировском районе Петербурга загорелся мотоцикл Honda на Турбинной. Рядом стоял Mercedes — у него оплавился бампер и левая дверь. Наконец, в Красногвардейском районе пожарные тушили Mercedes на пр. Энтузиастов, огонь с которого чуть не перекинулся на KIA Rio, которая стояла рядом. В каждом случае ГУ МЧС Санкт-Петербурга направило на происшествие два экипажа и восемь человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что при пожаре в палаточном лагере в Хабаровске погиб ребенок.