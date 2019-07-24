Комнаты для курения в аэропортах хотят вернуть с платой за вход

В России курят около 22,5% населения. Фото: pixabay.com

В России курят около 22,5% населения. Фото: pixabay.com

Сторонники здорового образа жизни боятся загрязнения воздуха в аэропортах.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о возвращении в аэропорты комнат для курения. Вход в них могут сделать платным.

Запред комитета по охране здоровья Федот Тумусов предложил установить цену за вход в размере 50-100 рублей, сообщает газета “Известия” 24 июля. На одну “курилку” аэропорту нужно потратить около 2 млн рублей.

При этом Минздрав РФ держит курс на прекращение продажи сигарет и остальных табачных изделий к 2050 году.

В ассоциации “Здоровые регионы” считают, что возвращение курительных комнат приведет к обязательному загрязнению воздуха во всем аэропорту — система вентиляции не сможет этому помешать.

В России около 22,5% жителей курят ежедневно, по данным Росстата. Средняя стоимость пачки сигарет уже перевалила за 100 рублей.

Документ рассмотрят во втором чтении осенью — депутаты вносят новые предложения до 14 августа.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что антитабачный закон распространят на вейпы.