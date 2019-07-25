На Порошенко напали при выходе с допроса

На Порошенко напали при выходе с допроса
Петр Порошенко далеко не у всех соотечественников вызывает теплые чувства. Фото: wikimedia.org

Экс-президент Украины Петр Порошенко сегодня подвергся нападению при выходе из здания Государственного бюро расследований (ГБР), где он давал показания.

Стычку сняли и операторы телеканалов, дежурившие у входа, и очевидцы с мобильными камерами. Один мужчина запрыгнул на капот машины Порошенко, охрана сбила его с ног.

Порошенко прибывал в ГБР на допрос по делу о об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств при купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском». Он проходит в рамках этого дела свидетелем. Всего ГБР возбудило против Порошенко и приближенных к нему чиновников 11 уголовных дел. Кроме того, вчера было возобновлено дело о попытке Порошенко захватить власть после инцидента в Керченском проливе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Петра Порошенко не пустили в зал Европарламента

допрос петр порошенко расследование украина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Кингисеппской таможне остановили мужчину, который провозил этикеты для ...
На Порошенко напали при выходе с допроса
В США казнят пятерых преступников впервые за 20 лет
В Финляндии заметили шакала, который мог прибежать из Эстонии
В Раменском мужчина зарезал женщину на детской площадке
Псковская таможня нашла у латыша тайник с сигаретами
Собчак и Шнуров вновь рассорились в Instagram
Евро впервые с марта 2018 года стоил дешевле 70 рублей