На Порошенко напали при выходе с допроса

Экс-президент Украины Петр Порошенко сегодня подвергся нападению при выходе из здания Государственного бюро расследований (ГБР), где он давал показания.
Стычку сняли и операторы телеканалов, дежурившие у входа, и очевидцы с мобильными камерами. Один мужчина запрыгнул на капот машины Порошенко, охрана сбила его с ног.
Порошенко прибывал в ГБР на допрос по делу о об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств при купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском». Он проходит в рамках этого дела свидетелем. Всего ГБР возбудило против Порошенко и приближенных к нему чиновников 11 уголовных дел. Кроме того, вчера было возобновлено дело о попытке Порошенко захватить власть после инцидента в Керченском проливе.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Петра Порошенко не пустили в зал Европарламента