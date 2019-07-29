На Балтийском бульваре угнали автомобиль за 2,3 млн рублей

Петербуржец лишился своего Land Rover.

Об этом стало известно сегодня, 29 июля. Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось в воскресенье в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В отделение полиции обратился владелец дорогостоящего автомобиля, который рассказал, что его Land Rover куда-то пропал с парковки на Балтийском бульваре. Он уточнил, что разыскивает машину белого цвета, выпущенную четыре года назад. Ущерб мужчина оценил в 2,3 миллиона рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело из-за кражи и занимаются поисками автомобиля. Пока что злоумышленник не пойман.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у петербургского видеоблогера угнали авто за 2 миллиона рублей. Видеоблогер поделился со своими подписчиками случившемся, отметив, что машину оставил без присмотра буквально на пять минут. На YouTube-канал Зайцмана подписано более 200 тысяч человек.