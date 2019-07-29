Мать школьника, выигравшего миллион в Fortnite, считала компьютерные игры тратой времени

Школьник играет по 10 часов в день. Фото: pixabay.com

Школьник играет по 10 часов в день. Фото: pixabay.com

15-летний британец хочет купить ботинки Gucci и новый дом — но пока не знает, где именно.

Британский школьник получил приз в почти 1 млн фунтов стерлингов за второе место на мировом чемпионате по Fortnite. Джейден Эшмен признался, что его мать считала, что он напрасно тратит время, играя в компьютерные игры.

Подросток поделил выигранные 1,8 млн фунтов (2,2 млн долларов, 140 млн рублей) со своим партнером из Дании. Эшмен намерен продолжить карьеру киберспортсмена, а на выигранные деньги купить дом, ботинки Gucci и — возможно — новую машину для матери, передает The Sun 30 июля.

Fortnite’s Battle Royale – 3d—шутер: 100 игроков оказываются на острове, где ищут оружие и сражаются друг с другом. Она вышла в 2017 году. Джейден Эшмен играет в нее по 10 часов в день с момента выхода. Первое место занял 16-летний американец, его выигрыш составил 3 млн долларов.

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