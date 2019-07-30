Новое наводнение в Иркутской области угрожает Байкалу

Объем вредных веществ на южных берегах оценили в 5 млн т. Фото: pixabay.com

Объем вредных веществ на южных берегах оценили в 5 млн т. Фото: pixabay.com

На берегу в ямах лежат вредные отходы, которые могут уничтожить экосистему озера.

Паводок в Иркутской области угрожает экосистеме Байкала. Вредные отходы могут попасть в воды самого глубокого озера на планете и убить планктон.

Самым опасным объектом для озера называют закрытый Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, сообщает газета “Известия” 30 июля. Его отходы лежат в ямах на южных берегах и при притоке воды могут оказаться в самом Байкале. Объем вредных веществ оценили в 5 млн т.

Отходы изменят состав воды, что погубит планктон и изменит всю пищевую цепочку. При этом в Лимнологическом институте СО РАН уверены, что отходы пригодились бы как топливо.

В Иркутской области появилась угроза повторного наводнения: 29 июля людей эвакуировали из-за повышения уровня реки Ия.

Байкал называют крупнейшим резервуаром пресной воды: его глубина достигает 1642 м, а объем — 23,615 км3.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что три региона Сибири введены в режим ЧС из-за лесных пожаров.