Прокуратура Ленобласти нашла нарушения в содержании скотомогильников

Прокуратура Ленобласти нашла нарушения в содержании скотомогильников
Вынесено 10 представлений. Фото: Pixabay

Межрайонная природоохранная прокуратура Ленинградской области проверила сельскохозяйственные предприятия Киришского, Волховского, Лужского, Тихвинского и Волосовского районов.

В ходе проверки было установлено, что на данных предприятиях выявлены нарушения правил устройства санитарного состояния и оборудования биотермических ям, называемых скотомогильниками. Кроме того, на предприятиях ООО «Правда» и ООО «Остроговицы» нарушались правила хранения навоза.

Данные нарушения негативно влияют на окружающую среду и могут нанести вред здоровью местных жителей. Прокуратура вынесла 10 представлений, по итогам рассмотрения которых восемь ответственных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фигурант дела по капремонту «Интендантских складов» отправлен под домашний арест.

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