Силовики приходили в офис «Буковеда», чтобы проверить работу контрагента фирмы

Это никак не повлияло на функционирование магазинов – они ждут покупателей в штатном режиме.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу «Буквоеда». В книжной сети отметили, что проверки не связаны с работой компании напрямую – силовиков интересовал контрагент фирмы. Представители «Буквоеда» заверили, что разбираются в сложившейся ситуации.

Напоминаем, что мы писали о нагрянувших в офис сети на улицу Минеральную, откуда выносили оргтехнику и документы. Тем не менее, магазины продолжают работать — ни один не закрыли.

У «Буквоеда» более 140 магазинов, есть также пункты самовывоза и курьерская доставка в города по всей России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что основатель компании «Буквоед» покидает свою должность. Основатель известной книжной сети покидает должность генерального директора для того, чтобы отдать себя новым бизнес-проектам.