Кембрийский убийца получил имя в честь корабля Хана Соло

Хищник достигал размера с человеческую ногу — впечатляющий масштаб для того времени.

Канадские ученые нашли ископаемые останки существа, которое охотилось на насекомых, крабов и пауков в Кембрийский период. Исследователям показалось, что оно могло быть похоже на корабль Хана Соло “Тысячелетний сокол” из киносаги “Звездные войны”, поэтому его назвали Cambroraster falcatus, сообщает Phys.org.

Существо достигало размера человеческой ноги — в кембрии большая часть животных была меньше мизинца, поэтому такие размеры впечатляют. Ученые заявили, что хищник мог быть предком Аномалокариса, известного как Кембрийский Тираннозавр Рекс.

Камброрастер имел экзоскелет как у насекомых, обладал клешнями краба и панцирем на голове. Останков много и это позволяет ученым более подробно воссоздать примерный портрет животного.

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