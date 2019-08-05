В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за паводка

По всей территории Хабаровского края введен режим ЧС из-за паводка на Амуре и разлива малых рек.

«Комиссия по ЧС приняла решение распространить режим ЧС на всю территорию Хабаровского края», — приводит слова главы региона ТАСС.

По словам губернатора, при введении режима, будут учитываться водные сбросы с электростанций на территории России и Китая, а также осадки и стоки рек Сунгари и Уссури. В крае планируют сформировать межведомственную комиссию по борьбе с паводком.

В понедельник, 5 августа уровень Амура у Хабаровска вырос до 443 сантиметров. Десятки дач на островах Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский оказались затоплены. На данный момент там работают сотрудники МЧС и пожарно-спасательной части.

По данным Дальневосточного управления Гидрометцентра, паводок может достичь Хабаровска 12-14 августа. Эксперты прогнозируют, что вода к этому времени поднимется до отметки в 600 см.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителей Тулуна начали эвакуировать из-за угрозы нового паводка.