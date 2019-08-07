В Петербурге грабители избили туристку из Перу

Туристку из Южной Америки избили и ограбили в Невском районе Петербурга.

Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 6 августа к правоохранителям обратилась гражданка Перу 1983 года рождения, которая заявила, что накануне возле дома на проспекте Большевиков, где она проживает, на нее напали и избили два человека, после чего они отобрали ее мобильный телефон и скрылись в неизвестном направлении.

Днем ранее, 5 августа, ее госпитализировали в Александровскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и многочисленными ушибами. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Перуанка находится в России с марта текущего года. Туристическая поездка планировалась до сентября.

Возбуждено уголовное дело.

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