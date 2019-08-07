Проигравшийся петербуржец пойдет под суд за ложный донос

Сначала лжец расплатился за азарт деньгами, теперь расплатится еще и свободой. Фото: pixabay.com

Сначала лжец расплатился за азарт деньгами, теперь расплатится еще и свободой. Фото: pixabay.com

Жителя Красносельского района будут судить за заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления.

В ноябре прошлого года в органы внутренних дел района обратился гражданин. Он утверждал, что на него напали неизвестные и силой отняли у него деньги, и требовал возбудить уголовное дело о совершении разбойного нападения. Однако расследование показало, что мужчина инсценировал преступление с целью скрыть от семьи крупный проигрыш в спортивном тотализаторе. Уголовное дело полицейские завели, но на самого псевдопотерпевшего — по ч. 2 ст. 306 УК РФ, предусматривающей до 3 лет лишения свободы. Сейчас прокуратура Красносельского района направила его дело в районный суд.

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