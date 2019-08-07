Проигравшийся петербуржец пойдет под суд за ложный донос

Проигравшийся петербуржец пойдет под суд за ложный донос
Сначала лжец расплатился за азарт деньгами, теперь расплатится еще и свободой. Фото: pixabay.com

Жителя Красносельского района будут судить за заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления.

В ноябре прошлого года в органы внутренних дел района обратился гражданин. Он утверждал, что на него напали неизвестные и силой отняли у него деньги, и требовал возбудить уголовное дело о совершении разбойного нападения. Однако расследование показало, что мужчина инсценировал преступление с целью скрыть от семьи крупный проигрыш в спортивном тотализаторе. Уголовное дело полицейские завели, но на самого псевдопотерпевшего — по ч. 2 ст. 306 УК РФ, предусматривающей до 3 лет лишения свободы. Сейчас прокуратура Красносельского района направила его дело в районный суд.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленобласти две женщины держали подпольное казино

красносельский район ложный донос прокуратура суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Комендантском откроется частная детская клиника «Основа»
Заболотный может покинуть «Зенит»
Труба на Новоизмайловском не выдержала испытания на прочность
Петербурженка несколько раз ударила своего мужа ножом
Жители Адмиралтейского района смогут узнать свой ВИЧ-статус
В Петербурге чиновники выселили хиппи из подвала в Кузнечном переулке
Женщина поделилась с соседом по коммуналке, что зарезала мужа
Задержан петербуржец, отправляющий девочке интимные фото