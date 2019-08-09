В Петербурге дорожный конфликт привёл к поножовщине

В Петербурге дорожный конфликт привёл к поножовщине
В ходе массовой драки кто-то схватился за нож. Фото: pixabay.com

Молодой человек 1995-го года рождения подозревается в покушении на убийство.

Уголовное дело по признакам незаконченного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) расследуется следственным отделом по Красногвардейскому району ГСУ СК РФ по Петербургу. На данный момент подозреваемый обнаружен и допрашивается.

По версии следствия, молодой человек передвигался по мосту Александра Невского в тот момент, когда между ним и соседним автомобилистом вспыхнул дорожно-транспортный конфликт, приведший к массовой драке. В ходе него подозреваемый применил нож и отправил мужчину 1989-го года рождения в больницу.

На данный момент решается вопрос об избрании в адрес подозреваемого меры пресечения.

Ранее GazetaSPb писала, что неудачливый грабитель спортивного магазина «Декатлон» сумел отделаться условным сроком заключения.

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