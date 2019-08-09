Стандарт на школьную форму введут в следующем году

Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) начнет действовать в 2020 году.

Бурю обсуждений вызвала новость о введении стандартов на школьную форму. Некогда забытый вопрос снова стал актуальным.

По словам Дениса Монтурова, министра промышленности и торговли, начнется все с ПНСТ, который введут в 2020 году. Данный документ будет фиксировать все нормы и требования к тканям и производству будущей школьной формы. Он будет принят для того, что испробовать нововведение на практике, а затем уже принимать ГОСТ.

Как сообщают эксперты, на российском рынке одежды для учащихся очень большое количество некачественной продукции — до 80%. Новые требования, которые к производителям помогут исправить сложившуюся ситуации, считает министр.

Действие проекта будет ограничено по времени, а первая редакция ПНСТ ожидается уже к декабрю 2019.

Ранее GazetaSPB сообщила об открытии новой школы в Калининском районе.