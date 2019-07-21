В Калининском районе к 1 сентября откроется школа

Глава Калининского района Санкт-Петербурга Василий Пониделко сообщил временно исполняющему обязанности губернатора Александру Беглову о сроках откртыия школы №619.

Беглов прибыл в Калининский район с рабочим визитом. По словам Пониделко, новая высокотехнологичная школа откроется к началу учебного года. На данный момент происходит поставка школьного оборудования, мебели. Глава района отметил, что классы уже укомплектованы.

Старое здание школы №619 расположено на улице Черкасова. Школа была переполнена в связи с тем, что на территории района ведется активная застройка, а социальная инфраструктура не успевает.

Отмечается, что здание новой школы было введено в эксплуатацию уже в конце мая этого года. В здании будут доступны два бассейна, мастерские, лаборатории и библиотека.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Калининском районе появится музыкальный фонтан.