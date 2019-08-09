В столице России устроят соревнования по вождению автозаков

Масштабный турнир по искусству вождения автозака пройдёт в Москве 10 августа.

Участвующие в турнире приуроченном к Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы водители покажут свои навыки по маневрировании в условиях препятствий городской среды, проверят своё знание ПДД и будут соревноваться в стрельбе, сообщает ТАСС.

Проводиться турнир по вождению спецтранспорта будет на базе управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне.

Этот турнир — третий в истории новейшей России. В прошедшем 2018 году в нём соревновались участники из Тулы, Рязани, Владимира, Смоленска, Калуги, Нижнего Новгорода, Костромы, Московской области, а также управления автотранспорта ФСИН России.

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