Каршеринг не увидел помеху слева на Дибуновской

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля-каршеринга.

Авария случилась сегодня вечером, 13 августа. Очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга» социальной сети «ВКонтакте», что автомобили не поделили проезжую часть у дома 21-23 на Дибуновской улице.

Как видно на опубликованных фото, водитель автомобиля каршеринговой службы выехал на проезжую часть дворовой зоны и не заметил помеху слева – иномарку Honda Accord.

Информации о состоянии водителей автомобилей не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщали о массовом ДТП, в котором были задействованы четыре автомобиля. Авария случилась в Калининском районе Северной столицы. Об инциденте сообщили очевидцы в социальной сети.