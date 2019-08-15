Восемь новых радиосигналов из космоса поступило на Землю

Сейчас исследователи пытаются разгадать, откуда взялись радиовсплески и что их производит. Фото: pixabay.com

Сейчас исследователи пытаются разгадать, откуда взялись радиовсплески и что их производит. Фото: pixabay.com

На начало 2019 года ученые получили всего два быстрых радиовсплеска.

Ученые засекли восемь новых радиоимпульсов, которые прибыли на Землю из космоса. Их принял канадский радиотелескоп CHIME.

На начало 2019 года ученые получили всего два быстрых радиовсплеска, сообщает Science Alert. Физик из университета МакГил Зигги Пленис надеется, что астрономы все миру направят телескопы в сторону источника. Сейчас исследователи пытаются разгадать, откуда взялись радиовсплески, какова их природа и что их производит.

При этом исследователи считают, что некоторые сигналы являются повторяющимися. Пленис сравнил источники с вулканами — одни проявляют активность чаще, чем другие. Пока нет никаких причин утверждать, что за сигналами стоит разумная жизнь.

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