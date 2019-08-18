В Петербурге девушку сбил троллейбус

В Петербурге девушку сбил троллейбус
В результате столкновения разбилось лобовое стекло троллейбуса. Фото: сообщество "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Девушка перебегала дорогу вопреки светофору и столкнулась с лобовым стеклом.

Сегодня 18 августа на площади академика Климова троллейбус № 18 наехал на девушку. Предположительно, пострадавшая перебегала дорогу вопреки горящему светофору. В результате она врезалась в лобовое стекло и пробила его.

Фото с места происшествия предоставило сообщество социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Как можно видеть на изображениях, столкновение произошло недалеко от пешеходного перехода, зона ограждена сотрудниками полиции.

Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. На месте работают сотрудники ДПС, уточняются детали инцидента.

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