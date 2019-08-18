На улицах Гонконга проходят многотысячные протесты

На улицах Гонконга проходят многотысячные протесты
Сейчас десятки тысяч демонстрантов продолжают идти по улицам Гонконга под сильным дождем. Точное количество протестующих неизвестно. Фото: pixabay

Десятки тысяч жителей Гонконга вышли на улицы ради участия в протесте против нового закона об экстрадиции.

Протестующие требуют у властей отозвать рассмотрение закона об экстрадиции, отменить использование термина «Массовые беспорядки в отношении протестов, освободить всех задержанных ранее участников акции, провести расследование действий стражей порядка во время протестов и ввести прямые выборы. О этом пишет РИА Новости.

За организацию демонстрации в парке Виктория отвечает оппозиционный Гражданский фронт по правам человека. Изначально планировалось провести марш, однако власти запретили, ссылаясь на то, что организаторы не смогут самостоятельно обеспечить безопасность. Представитель фронт заявил, что митинг будет мирным, марш запрещен, а ответственность за возможные инциденты будет лежать на полиции.

Однако, спустя час после начала демонстрации, митингующие начали покидать территорию парка, и, выйдя на проезжую часть, двинулись по городским улицам.

Сейчас десятки тысяч демонстрантов продолжают идти по улицам Гонконга под сильным дождем. Точное количество протестующих неизвестно. Движение в районе Козуэй-бэй приостановили.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Китай выдвинул армию в направлении Гонконга.

беспорядки гонконг домонстрация Китай протесты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водитель BMW напал с ножом на пешехода на Петроградке
На трассе «Кола» произошло смертельное ДТП
На улицах Гонконга проходят многотысячные протесты
Мужчина выстрелил в голову женщине, сделавшей ему замечание
Ульяновский подросток убил всю семью, а потом и себя
Куда чиновники потратят триллионы из Фонда национального благосостояния?
Блогер из Соснового Бора возглавил топ успешных россиян, зарабатывающих на ...
«Иностранки» продали петербурженке пять шуб плохого качества за ...