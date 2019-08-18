На улицах Гонконга проходят многотысячные протесты

Сейчас десятки тысяч демонстрантов продолжают идти по улицам Гонконга под сильным дождем. Точное количество протестующих неизвестно. Фото: pixabay

Сейчас десятки тысяч демонстрантов продолжают идти по улицам Гонконга под сильным дождем. Точное количество протестующих неизвестно. Фото: pixabay

Десятки тысяч жителей Гонконга вышли на улицы ради участия в протесте против нового закона об экстрадиции.

Протестующие требуют у властей отозвать рассмотрение закона об экстрадиции, отменить использование термина «Массовые беспорядки в отношении протестов, освободить всех задержанных ранее участников акции, провести расследование действий стражей порядка во время протестов и ввести прямые выборы. О этом пишет РИА Новости.

За организацию демонстрации в парке Виктория отвечает оппозиционный Гражданский фронт по правам человека. Изначально планировалось провести марш, однако власти запретили, ссылаясь на то, что организаторы не смогут самостоятельно обеспечить безопасность. Представитель фронт заявил, что митинг будет мирным, марш запрещен, а ответственность за возможные инциденты будет лежать на полиции.

Однако, спустя час после начала демонстрации, митингующие начали покидать территорию парка, и, выйдя на проезжую часть, двинулись по городским улицам.

Сейчас десятки тысяч демонстрантов продолжают идти по улицам Гонконга под сильным дождем. Точное количество протестующих неизвестно. Движение в районе Козуэй-бэй приостановили.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Китай выдвинул армию в направлении Гонконга.