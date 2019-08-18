В начале новой недели в Ленобласти пройдут дожди с грозами

Кратковременный дождь с грозой ожидается ближе к вечеру на западе области. Фото: pixabay

Кратковременный дождь с грозой ожидается ближе к вечеру на западе области. Фото: pixabay

Синоптики обещают ленинградцам теплую погоду 19 августа, однако ночь будет холодной — местами до +5 градусов тепла.

По данным регионального главка МЧС России, новая неделя в Ленинградской области начнется с дождей и гроз, однако, по словам синоптиков, будет довольно тепло.

В ночь на 19 августа на востоке региона пройдет кратковременный дождь. Кратковременный дождь с грозой также ожидается ближе к вечеру на западе области. Ночью переменный ветер 1-5 метров в секунду, в течение дня юго-восточный и южный с порывами 5-10 метров в секунду.

Ночью столбик термометра опустится до 9 градусов тепла, местами до +5. Днем будет довольно тепло от +21 до +26. Атмосферное давление слегка понизится ночью, днем не изменится.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в августе температура в СЗФО будет ниже нормы. По данным Гидрометцентра, в начале августа на европейской части России будет холоднее обычного, затем температура вернется в русло многолетней нормы.