В начале новой недели в Ленобласти пройдут дожди с грозами

В начале новой недели в Ленобласти пройдут дожди с грозами
Кратковременный дождь с грозой ожидается ближе к вечеру на западе области. Фото: pixabay

Синоптики обещают ленинградцам теплую погоду 19 августа, однако ночь будет холодной — местами до +5 градусов тепла.

По данным регионального главка МЧС России, новая неделя в Ленинградской области начнется с дождей и гроз, однако, по словам синоптиков, будет довольно тепло.

В ночь на 19 августа на востоке региона пройдет кратковременный дождь. Кратковременный дождь с грозой также ожидается ближе к вечеру на западе области. Ночью переменный ветер 1-5 метров в секунду, в течение дня юго-восточный и южный с порывами 5-10 метров в секунду.

Ночью столбик термометра опустится до 9 градусов тепла, местами до +5. Днем будет довольно тепло от +21 до +26. Атмосферное давление слегка понизится ночью, днем не изменится.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в августе температура в СЗФО будет ниже нормы. По данным Гидрометцентра, в начале августа на европейской части России будет холоднее обычного, затем температура вернется в русло многолетней нормы.

ленобласть погода прогноз погоды регион
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Германия намерена лишать мигрантов статуса беженца за поездки на родину
В начале новой недели в Ленобласти пройдут дожди с грозами
Приставы начнут сообщать должникам о запрете на выезд через СМС
На КАД произошло ДТП с участием четырех машин
Сергей Семак извинился за оскорбление в адрес судей
Рейс компании «Победа» из Петербурга в Москву отменили из-за ...
В центре Петербурга снесли часть доходного дома XIX века
На митинг против строительства порта в Приморске пришло всего 150 человек