Фото молодой Аллы Пугачевой поразили поклонников

Фото молодой Аллы Пугачевой поразили поклонников
Пугачева позировала в 1999 году. Фото: https://www.instagram.com/geroeva/

Примадонна позировала для журнала Voguе в далеком 1999 году. Впрочем, певица не так уж сильно изменилась.

Снимки появились в Instagram и сразу привлекли к себе огромное внимание. На них Алла Пугачева еще совсем молодая позирует для британского фотографа Робина Деррика. Известно, что певица всегда любила экспериментировать со внешностью, так что ее любили приглашать на различные съемки и предлагать ей интересные образы. На тот раз Алла Борисовна не была довольна концепцией, которую ей предложила главный редактор модного издания Алена Долецкая, но фотографии все равно сделали.

На них у Примадонны длинные прямые волосы, модные очки, черный плащ и шляпа. Все фотографии сделаны в черно-белом цвете.

«Алла умудрилась за одну жизнь прожить пять. Желаю здоровья! И продолжать…»,

— пишет один из пользователей.

«У меня был этот номер»,

— пишет другой.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Пугачева спровоцировала проверку на Рижском вокзале.

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