“Морской вокзал” Петербурга проиграет борьбу за инвестиции

Через 2 года у Мичманской улицы появится причал, превосходящий комплекс по всем показателям.

Последние недели общественность говорит о возможности реконструкции “Морского вокзала” Санкт-Петербурга. Проект обновления комплекса уже есть, но нет денег на него — а нужно 12 млрд рублей.

Сейчас “Морским вокзалом” занимается “Пассажирский порт Санкт-Петербург “Морской фасад”, сообщает “Мойка78” 19 августа. Но сам он не может принимать решения о реконструкции или искать для этого инвесторов — на это имеет право только КИО Санкт-Петербурга.

“Пассажирский порт” может принимать туристические лайнеры на “Морском вокзале” на пл. Морской славы или с помощью комплекс у Мичманской ул. Санкт-Петербурга. Первый размещает суда с транспортом, но ему не хватает современных технологий. Второй имеет четыре причала и скоро серьезно изменится в ходе совместного проекта России и Финляндии — в него вложат 3,2 млн евро. Предполагается, что за 2 года он превзойдет “Морской вокзал” по всем показателям. “Морской вокзал” находится у “Ленэкспо”, а там планируют построить элитный жилой комплекс. В этих обстоятельствах сложно представить, что кто-то решит вложить 12 млрд рублей в устаревающий «Морской вокзал».

Ранее GazetaSPb сообщила, что “Морской вокзал” спасут только инвесторы.