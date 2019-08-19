Житель Кировска насмерть забил соседку по коммуналке и завернул тело в ковер

Тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено завернутым в ковер. Фото: pixabay

Тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено завернутым в ковер. Фото: pixabay

В воскресенье в коммунальной квартире в Кировске обнаружили тело женщины, завернутой в ковер. Полиция подозревает ее соседа, у которого богатое криминальное прошлое.

Как стало известно Gazeta.SPb, убийство 58-летней женщины произошло в коммунальной квартире в Кировске Ленинградской области. По предварительной версии, женщина пострадала от рук ее 36-летнего ранее судимого соседа. Скорее всего, убийство произошло в результате ссоры по поводу платы платежей.

Инцидент произошел в доме 21 по улице Победы. Стражей порядка вызвали соседи погибшей. По их словам, между подозреваемым соседом и убитой часто происходили ссоры, а перед трагедией они совместно распивали алкоголь.

Полиция прибыла на местро происшествия около половины четвертого ночи. Тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено завернутым в ковер. Труп отправили на судмедэкспертизу.

Оказалось, что у подозреваемого за плечами семь судимостей. Ранее он привлекался за кражи, грабеж, угрозу убийством и неосторожное убийство.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Москве найден чемодан с телом девушки внутри.