Дачу Гаусвальд, где снимали «Шерлока Холмса», полностью отреставрировали

Петербургский блогер Евгений Мироненко рассказал в свое Instagram-аккаунте, что на Каменном острове завершились реставрационные работы на даче Гаусвальд. Фото: @nau_spb/ Instagram

Петербургский блогер Евгений Мироненко рассказал в свое Instagram-аккаунте, что на Каменном острове завершились реставрационные работы на даче Гаусвальд. Фото: @nau_spb/ Instagram

В Петербурге завершились работы по реставрации дачи Гаусвальд, в котором, по сюжету «Шерлока Холмса», жила Ирэн Адлер.

Петербургский блогер Евгений Мироненко рассказал в свое Instagram-аккаунте, что на Каменном острове завершились реставрационные работы на даче Гаусвальд. Там снимали советского «Шерлока Холмса». В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры подтвердили данную информацию.

Дача Гаусвальд была построена в 1898 году по проекту архитекторов Василия Шене и Владимира Чагина. Дача считается первым в России зданием, построенным в стиле модерн. Дом признан объектом культурного наследия.

По сюжету советского фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» в особняке жила возлюбленная Шерлока — Ирэн Адлер.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге начали реставрировать дачу Гаусвальд, где снимали «Шерлока Холмса». В КГИОП также рассказали, что во время демонтажа внутренней обшивки рабочие обнаружили документы и письма первой половины XX века, а также фрагменты газет. Все находки обещают сохранить.