Речной маршрут Петербург — Великий Новгород планирует перевозить 10 тыс пассажиров в год

Речной маршрут Петербург &#8212; Великий Новгород планирует перевозить 10 тыс пассажиров в год
. Речные причалы уже возвели в Старой Ладоге, Свирьстрое, на Ореховом острове в истоке Невы и Киришах. Фото: pixabay

Регулярное сообщение по новому туристическому маршруту «Санкт-Петербург — Великий Новгород» откроют до конца текущего года.

Будущий речной туристический маршрут от Петербурга через Невскую Дубровку, крепость Орешек и Старую Ладогу в Ленинградской области до Великого Новгорода, согласно планам, будет перевозить до 10 тысяч человек ежегодно. Об этом сообщил заместитель главы управления по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк.

Причалы по данному направлению в наиболее посещаемых туристами населенных пунктах начали строить еще в 2017 году. Речные причалы уже возвели в Старой Ладоге, Свирьстрое, на Ореховом острове в истоке Невы и Киришах.

Регулярное сообщение по новому туристическому маршруту планируется открыть до следующего года. Инвестиционная компания «Конт» вложила 1 млрд рублей в строительство сети причалов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что РЖД планирует маршрут из Москвы в Карелию через Петербург. Проект нового маршрута может быть составлен уже к Новому году.

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