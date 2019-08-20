В Петербурге состоится заседание совета Ленобласти

В Санкт-Петербурге пройдет заседание педагогического совета Ленобласти «Национальный проект «Образование»: стратегия будущего». Начало мероприятия запланировано на полдень.

Все состоится сегодня, 20 августа, в Президентской библиотеке в третьем доме на Сенатской площади.

Как сообщает администрация Ленинградской области, в заседании примут участие более 450 специалистов в сфере науки и образования. Дистанционно присоединятся более 20 тыс. человек, в связи с прямой трансляцией на сайте Президентской библиотеки.

На мероприятии собираются обсудить развитие образования за 2019 и 2018 учебные года. Также пройдет награждение педагогов.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что собрание в Кении прервало неожиданное воздушное загрязнение. Недоразумение устранили при помощи освежителя воздуха. В случившемся присутствующие начали обвинять друг друга.