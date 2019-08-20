Минтруд не считает, что за перекуры на работе можно штрафовать

Минтруд не считает, что за перекуры на работе можно штрафовать
Ограничение прав и установление преимуществ недопустимо. Фото: pixabay.com

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации считает, что общественное здоровье нужно укреплять и поддерживать решение граждан в отказе от курения. Однако не согласно, что вредная привычка может отразиться на размере заработной платы сотрудника.

Согласно Трудовому кодексу России, ограничение прав и установление преимуществ недопустимо, если они никак не влияют на трудоспособность работника.

В Минтруде отметили, что дискриминация в трудовой деятельности ведет к разным полномочиям сотрудников, независимо от их способностей и отношения к работе.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Министерстве труда рассмотрят идею, согласно которой люди будут трудиться не пять дней в неделю, а четыре. В Минтруде заявили, что предложение в России популярно.

минтруд новости спб Трудовой кодекс
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Санкт-Петербурге отметят 180-летие археолога Бранденбурга
На проспекте Непокоренных загорелся Subaru
В Волосовском районе вечером горела квартира
Минтруд не считает, что за перекуры на работе можно штрафовать
В Петербурге состоится заседание совета Ленобласти
Вторник в Петербурге и Ленобласти будет теплым
Ученые нашли связь между любовью к эмодзи и успехом в личной жизни
Дарья Мельникова шокировала подписчиков заявление о разводе