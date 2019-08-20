На проспекте Непокоренных загорелся Subaru

Пожар ликвидировали менее чем за 10 минут. Фото: Baltphoto_Елена_Яковлева

Пожар ликвидировали менее чем за 10 минут. Фото: Baltphoto_Елена_Яковлева

В Калининском районе Санкт-Петербурга загорелась иномарка. Все произошло днем ранее, 19 августа, в вечернее время у дома No13 на проспекте Непокоренных. Причины пожара неизвестны.

Сообщение о пожаре спасатели получили около 7:30. В автомобиле выгорел моторный отсек площадью в 0,5 квадратных метра.

Как сообщает главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, в ликвидации огня были задействованы десять сотрудников МЧС и две единицы техники. Пожар потушили через десять минут, после поступления сообщения.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в Волосовском районе. Пожар случился в понедельник, 19 августа. Сообщение о случившемся поступило сотрудникам МЧС около пяти часов вечера.