На проспекте Непокоренных загорелся Subaru

В Калининском районе Санкт-Петербурга загорелась иномарка. Все произошло днем ранее, 19 августа, в вечернее время у дома No13 на проспекте Непокоренных. Причины пожара неизвестны.
Сообщение о пожаре спасатели получили около 7:30. В автомобиле выгорел моторный отсек площадью в 0,5 квадратных метра.
Как сообщает главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, в ликвидации огня были задействованы десять сотрудников МЧС и две единицы техники. Пожар потушили через десять минут, после поступления сообщения.
Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в Волосовском районе. Пожар случился в понедельник, 19 августа. Сообщение о случившемся поступило сотрудникам МЧС около пяти часов вечера.