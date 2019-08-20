На проспекте Непокоренных загорелся Subaru

На проспекте Непокоренных загорелся Subaru
Пожар ликвидировали менее чем за 10 минут. Фото: Baltphoto_Елена_Яковлева

В Калининском районе Санкт-Петербурга загорелась иномарка. Все произошло днем ранее, 19 августа, в вечернее время у дома No13 на проспекте Непокоренных. Причины пожара неизвестны.

Сообщение о пожаре спасатели получили около 7:30. В автомобиле выгорел моторный отсек площадью в 0,5 квадратных метра.

Как сообщает главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, в ликвидации огня были задействованы десять сотрудников МЧС и две единицы техники. Пожар потушили через десять минут, после поступления сообщения.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в Волосовском районе. Пожар случился в понедельник, 19 августа. Сообщение о случившемся поступило сотрудникам МЧС около пяти часов вечера.

автомобиль ГУ МЧС России по Петербургу пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Санкт-Петербурге отметят 180-летие археолога Бранденбурга
На проспекте Непокоренных загорелся Subaru
В Волосовском районе вечером горела квартира
Минтруд не считает, что за перекуры на работе можно штрафовать
В Петербурге состоится заседание совета Ленобласти
Вторник в Петербурге и Ленобласти будет теплым
Ученые нашли связь между любовью к эмодзи и успехом в личной жизни
Дарья Мельникова шокировала подписчиков заявление о разводе