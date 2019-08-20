В Лаосе погибли восемь человек в результате ДТП

В результате ДТП на севере Лаоса погибли восемь человек. Они находились в туристическом автобусе, который стал участником аварии. Еще 20 пассажиров отделались травмами и ушибами.
Согласно данным агентства «Синьхуа», у водителя автобуса возникли проблемы с управлением во время движения в Луангпхабанге. Предполагается, что причиной проблем стали неполадки тормозной системы.
В настоящее время экстренные службы ведут поисково-спасательную операцию. Всего в автобусе было 46 пассажиров.
Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП с автобусом, в котором обошлось без пострадавших. Все произошло в Сертолово днем ранее, 19 августа. Обо всем сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по городу и области.