В Лаосе погибли восемь человек в результате ДТП

В Лаосе погибли восемь человек в результате ДТП
Всего в автобусе находились 46 пассажиров. Фото: pixabay.com

В результате ДТП на севере Лаоса погибли восемь человек. Они находились в туристическом автобусе, который стал участником аварии. Еще 20 пассажиров отделались травмами и ушибами.

Согласно данным агентства «Синьхуа», у водителя автобуса возникли проблемы с управлением во время движения в Луангпхабанге. Предполагается, что причиной проблем стали неполадки тормозной системы.

В настоящее время экстренные службы ведут поисково-спасательную операцию. Всего в автобусе было 46 пассажиров.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП с автобусом, в котором обошлось без пострадавших. Все произошло в Сертолово днем ранее, 19 августа. Обо всем сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по городу и области.

дтп Лаос погибшие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Лаосе погибли восемь человек в результате ДТП
При подозрительных платежах банковские карты хотят блокировать
Названы популярные приметы российских путешественников
В Санкт-Петербурге отметят 180-летие археолога Бранденбурга
На проспекте Непокоренных загорелся Subaru
В Волосовском районе вечером горела квартира
Минтруд не считает, что за перекуры на работе можно штрафовать
В Петербурге состоится заседание педсовета Ленобласти