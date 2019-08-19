В ДТП с автобусом в Сертолово никто не пострадал

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин
Все остались целы и невредимы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Изначально были предположения, что пассажиры могли получить травмы из-за столкновения.

Об этом стало известно сегодня, 19 августа. Обо всем сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в Сертолово на трассе Парголово – Огоньки. Автобус остановился у населенного пункта, чтобы выпустить пассажиров. В этот момент в общественный транспорт въехал «КамАЗ». К счастью, все остались живы, и никто не пострадал, несмотря на опасения и серьезность инцидента.

Пока непонятно, как именно все произошло и по какой причине. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в больнице скончалась пассажирка, выпавшая из автобуса на ходу. Несмотря на старания медиков, скончалась 55-летняя пассажирка выпавшая из автобуса на ходу на Московском шоссе. На протяжении трех недель врачи боролись за ее жизнь, однако 16 августа она умерла.

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