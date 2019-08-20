Петербург вошел в десятку самых тусовочных городов мира

Петербург занял четвертое место в топе самых тусовочных городов мира. Рейтинг представило издание Lonely Planet.

Составители отмечают, что Петербург — город с богатым культурным наследием, в котором расположилось порядка 195 баров и клубов. По выходным в городе, как подчеркивают в Lonely Planet, царит атмосфера вечеринки.

На первом месте топа расположился Белград. Столицу Сербии отметили за многообразие среди клубов, баров, таверн и заведений на баржах. Помимо этого, в городе относительно недорогое жилье — порядка 30 долларов за две ночи.

На втором и третьем месте в рейтинге тусовочных городов оказались мексиканский Плая-дель-Кармен и Сингапур.

В десятку также вошли Токио, Сеул, Стамбул, Бангкок, Буэнос-Айрес и Кабо-Сан-Лукас.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург попал в рейтинг тусовочных городов России.