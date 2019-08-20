Дигноз ампутации конечности петербурженки получили из-за неосторожного нахождения на Неболчи

В Новгородской области две петербурженки попали в реанимацию после того, как одна из них оступилась на платформе во время остановки пассажирского поезда. По факту случившегося проводится проверка.

На железнодорожном вокзале станции Неболчи 37-летняя женщина вместе с 15-летней дочерью в момент прибытия транспорта направились к своему вагону. Но в результате неосторожности женщина оступилась и попала под поезд, который не еще совершил полную остановку. Дочь пыталась ее вытащить.

В результате случившегося пострадавшие были доставлены в больницу. Сейчас они находятся в реанимации. Матери назначили ампутацию левой конечности, а дочери кисти руки.

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